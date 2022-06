Governo quer ter Agenda do Trabalho Digno em vigor no início de 2023

Conselho de Ministros aprova esta quinta-feira a Agenda do Trabalho Digno e envia o diploma de imediato para o Parlamento. O objetivo é que seja aprovado antes das férias parlamentares.

“O nosso objetivo é que todas as (70) medidas da Agenda do Trabalho Digno estejam em vigor no início do próximo ano”, afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em declarações à Renascença, horas antes do Conselho de Ministros.

Ana Mendes Godinho admite que há algumas medidas que não precisam de passar pelo processo legislativo e que podem ser implementadas mais cedo. Por exemplo, os novos mecanismos de fiscalização de fenómenos de irregulares no mercado de trabalho e que segundo a ministra, já estão a avançar, por exemplo, com o cruzamento de dados entre a Segurança Social e a ACT – Autoridade para as Condições de trabalho, para detetar situações de trabalho precário injustificado.

Para a ministra, aprovar a Agenda do Trabalho Digno é uma emergência para cumprir três missões que considera fundamentais. Por um lado, o reforço dos mecanismos de combate ao trabalho precário.

Entre as várias medidas, Ana Mendes Godinho destaca a que impede a continuação de contratos a termo por mais de quatro ano. “O objetivo é promover o emprego sustentável e estável: as pessoas não podem viver eternamente sem um contrato estável”. Uma medida que considera “poderosa mensagem para os jovens”, já que 62% dos jovens trabalhadores têm um contrato de trabalho não permanente; a média da União Europeia é de 49%.

Uma segunda missão prende-se com a valorização dos jovens trabalhadores, estudantes e os estágios profissionais. A terceira missão fundamental da Agenda, segundo a ministra, é a promoção da conciliação da vida pessoal e profissional, com por exemplo, a diferenciação e majoração dos subsídios ligados á parentalidade quando há partilha efetiva entre homens e mulheres.