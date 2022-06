Federação pela Vida convoca manifestação contra a eutanásia

“O projeto do Bloco de Esquerda é o 12.º sobre este assunto e o do PS é o 13.º. Ao fim de três tentativas, todas elas falhadas, depois de ser chumbado pelo Tribunal Constitucional e vetada pelo Presidente da República podiam chegar à conclusão de que não há uma boa lei para a eutanásia”, afirma José Maria Seabra Duque.

O Parlamento vota na próxima semana um projeto lei do PS e do Bloco de Esquerda para a legalização da eutanásia , mas no exterior haverá uma “manifestação silenciosa”.

“Não há uma boa lei para um ato mau, mas são absolutamente surdos a este clamor. Já percebemos que irão apresentar até conseguirem aquilo que querem, independente de ser bom ou ser mau. Será aprovada pela simples razão que a doutora Isabel Moreira e Catarina Martins decidiram que isto tem de ser lei”, sublinha o ativista da Federação Portuguesa pela Vida.

A manifestação de dia 9 será, assim, um protesto contra a imposição da lei da eutanásia por razões ideológicas.

Para a véspera , dia 8, à noite, estão a ser organizadas vigílias nas várias capitais de distrito. Para já estão confirmadas em Braga, Viseu, Aveiro, Coimbra e Lisboa.

O Assembleia da República vai debater no dia 9 de junho os novos projetos de lei sobre a morte medicamente assistida, na sequência de um agendamento potestativo do PS

O projeto de lei do PS, apresentado no início do mês, propõe a despenalização da morte medicamente assistida em situações de "lesão definitiva de gravidade extrema" e "doença grave e incurável", deixando cair a exigência de "doença fatal".

Também o BE, no primeiro dia da XV legislatura apresentou o seu projeto de lei, no qual utiliza a mesma expressão, "doença grave e incurável". O PAN já fez saber que vai avançar com uma iniciativa própria e que concorda com este critério.

Na anterior legislatura, a despenalização em certas condições da morte medicamente assistida, alterando o Código Penal, reuniu maioria alargada no parlamento, mas esbarrou no Tribunal Constitucional, na sequência de um pedido de fiscalização do Presidente da República, e depois num veto político.