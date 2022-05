Santos Silva: "Temos todas as condições para ter um período de grande estabilidade política"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, atribui prioridade à reforma das leis eleitorais e considera "urgente" as mudanças na legislação dos metadados, sobre a qual avisa "quanto mais consensual for essa lei melhor".



Em entrevista à Renascença, Santos Silva diz que a despenalização da eutanásia é um "processo longo que se aproxima da sua conclusão" e "tudo leva a crer" que em setembro possa estar terminado.

Já temos Orçamento, mas da discussão na especialidade em plenário saíram acusações ao presidente da Assembleia da República de falta de imparcialidade. Como é que responde a estas acusações?

Creio que ainda estamos todos a ajustar-nos uns aos outros e, portanto, não dou especial relevância a essas acusações. Fazem parte dos instrumentos de vivacidade parlamentar a que os grupos recorrem e deve-se olhar para isso com alguma tolerância. No que diz respeito ao uso da figura da interpelação, entendo que a Assembleia da República não é uma escola no sentido em que na Assembleia da República não há professores que possam dar explicações a outros que tratem como alunos. Somos todos iguais. Os deputados têm os mesmos direitos, têm o mesmo nível de informação e o debate faz-se entre iguais.

Quanto a uma interpretação do regimento que me permitiu aceitar um recurso para o plenário do parlamentar do PS, essa interpretação do regimento é válida. Há dúvidas, por isso mesmo é que se recorre para o plenário. Foi apresentada uma proposta de substituição pelo PS que a comissão respectiva começou por não aceitar, o PS recorreu ao plenário, fez valer no plenário a sua maioria. Eu imediatamente disse que aquilo que se tinha aplicado ali era o mesmo critério que eu seguiria doravante e imediatamente no dia seguinte. Esse mesmo critério favoreceu um deputado representante único de um partido.

Os deputados disseram que se tratou de uma situação inédita..

Isso não é verdade, porque com outra maioria no tempo do governo Passos Coelho e Paulo Portas tinha havido não uma proposta de substituição apresentada diretamente a plenário, mas sim cinco propostas de substituição. E devo dizer que, nesse caso, estou a falar da discussão do Orçamento para 2013, a então presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, fez uma interpretação restritiva do regimento, absolutamente legítima e a maioria PSD/CDS recorreu para o plenário e chumbou a decisão da presidente.

Portanto, nós estamos num processo de início da legislatura, é natural que os partidos políticos façam uso de todas as figuras que o regimento permite e compete ao presidente da Assembleia evitar também que haja um abuso nessa utilização das figuras regimentais e é isso que eu tenciono fazer.

Foi aqui um pouco metido no mesmo saco das acusações de que há um "rolo compressor" da maioria socialista. Não sente que foi assim?

Aliás, nem consigo compreender essa expressão do rolo compressor de uma maioria absoluta.

O PSD usou muito esta expressão.

Sim, mas o Parlamento, como eu expliquei no meu discurso de tomada de posse - e esse é o meu entendimento - o Parlamento representa o país na sua diversidade. É composto de 230 deputados, cada um dos 230 deputados e cada uma tem exatamente os mesmos direitos e os direitos de cada um e cada uma devem ser respeitados.

Ao mesmo tempo, em resultado das eleições, há grupos parlamentares que são maiores e grupos parlamentares que são menores e as decisões tornam-se por unanimidade, ou, na falta de unanimidade, tomam-se por maioria. Estas duas realidades têm que ser ambas respeitadas e, portanto, eu respeito tanto os direitos das minorias e os direitos individuais de cada uma e de cada um dos senhores deputados, como respeito também o direito da maioria de decidir porque para isso é que o povo português a elegeu.

Não tem sido uma maioria de poder absoluto? É uma maioria absoluta, mas não de poder absoluto, como muitas vezes fez questão de dizer o primeiro-ministro?

Na minha opinião, os factos até agora têm demonstrado isso. Repare na votação do Orçamento do Estado. O Orçamento foi aprovado pela maioria do PS, houve abstenções dos representantes do PAN, do Livre e dos deputados do PSD Madeira. Não me parece que isso seja um rolo compressor que ignora todos. Portanto, vamos ver. Esperamos que esta maioria que por existir é um sinal de estabilidade e um garante de estabilidade política e de coerência programática para o Governo, no que dela decorre, possa ser exercida com o respeito escrupuloso pelos direitos das minorias.