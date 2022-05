​Marcelo avisa autarquias: “Cada um por si não faz sentido”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apela aos autarcas que encontrem pontes para evitar atrasos no processo de descentralização.



Depois da Câmara do Porto ter decidido sair da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Marcelo Rebelo de Sousa afirma que cada um por si "não faz sentido".

“Pede-se aos autarcas que ponderem bem, respeitando as posições legítimas de cada qual, evitando agravos pessoais, encontrar as pontes institucionais para não deitar fora o peso de uma instituição que demorou muito tempo a construir", declarou o Presidente da República, num encontro com autarcas no antigo Picadeiro Real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso salvaguardar "os esforços de unidade" na ANMP e permitir que a Associação seja "um interlocutor que possa apresentar resultados aos seus associados".

"E fazer isto o mais depressa possível, não só porque o processo orçamental tem prazos, mas porque há tempos em política que não se devem ultrapassar. Porque, uma vez ultrapassados, há uma tentação enorme de cada qual por si e Deus por todos. Este é o momento em que isso não faz sentido nenhum. Francamente", sublinha o Presidente da República.