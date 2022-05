Costa na Alemanha. É "muito bom" ver reforço da cooperação em tempo de guerra

O primeiro-ministro defendeu nesta segunda-feira que, num "momento em que a Europa está tão marcada pela guerra", é "muito bom ver como dois países reforçam a paz através das cooperações" e do "fortalecimento das relações económicas".

"Neste momento em que a Europa está tão marcada pela brutalidade da guerra da Rússia contra a Ucrânia, é muito bom ver como dois países reforçam a paz através da cooperação, do fortalecimento das relações económicas e trabalhando em conjunto para termos um planeta mais verde, uma sociedade mais justa e uma indústria mais moderna e mais produtiva", declarou António Costa.

O chefe do executivo falava ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, na feira de Hannover – que escolheu este ano Portugal como país parceiro –, pouco depois de os dois líderes terem terminado uma visita de cerca de uma hora e meia a vários pavilhões e stands do certame.

Costa considerou que, depois de ter visitado vários expositores, "percebe-se como os grandes desafios da transição digital e da transição energética são uma enorme oportunidade para a modernização e o desenvolvimento da indústria".

"Desenvolvimento da indústria que pode criar mais e melhor emprego, mais qualificado, com remunerações mais justas e uma sociedade mais inclusiva. A transição energética é fundamental para salvarmos o planeta, mas é também uma grande oportunidade para fortalecer as nossas economias", sustentou.