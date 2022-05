PSD. Rio felicita Montenegro com votos de "muito sucesso" e Moedas destaca "grande vitória"

"Os meus parabéns ao Luís Montenegro com os votos de muitos sucessos em prol do PSD e de Portugal. E um cumprimento ao Jorge Moreira da Silva pelo serviço que prestou ao partido", escreveu na sua conta oficial.

Rui Rio manifestou esta posição na rede social Twitter, depois de no sábado Luís Montenegro ter dito que o presidente do PSD já lhe tinha telefonado a felicitá-lo pela vitória.

O presidente do PSD felicitou o novo líder eleito do partido, Luís Montenegro, com "votos de muito sucesso", e cumprimentou igualmente o candidato derrotado "pelo serviço que prestou ao partido".

Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, utilizou a mesma rede social para felicitar Luís Montenegro.

"Parabéns presidente Luis Montenegro. Uma grande vitória que permite voltar a unir o nosso PSD em torno de um projeto vencedor de crescimento para o nosso país. Podem contar sempre comigo", assegurou o autarca da capital.

Luís Montenegro venceu no sábado as eleições diretas do PSD e será o 19.º presidente do partido, na segunda vez em que disputou o cargo, numa vitória expressiva com mais de 72% dos votos e em todos os distritos do país.

De acordo com os resultados provisórios no site do PSD, quando falta apenas apurar uma secção (no círculo da Europa), o antigo líder parlamentar conseguiu cerca de 72,5% dos votos e o adversário Jorge Moreira da Silva 27,5%.

A abstenção rondou os 40%, muito acima das duas anteriores diretas, mas Luís Montenegro obteve mais votos, em termos absolutos, do que Rui Rio em 2020 (contra si) e em 2021, contra Paulo Rangel.

O Congresso que irá consagrar o novo líder e eleger os restantes órgãos nacionais realiza-se entre 1 e 3 de julho, no Coliseu do Porto.