Covid-19: Líder do PCP critica Governo por impor prescrição para testes gratuitos

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou hoje a decisão do Governo de impor a prescrição pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a realização de testes gratuitos à covid-19 nas farmácias.

Apontando várias falhas do Governo socialista na área da saúde, o secretário-geral do PCP advertiu que "para a generalidade dos portugueses chegar aos cuidados de saúde de que necessita é cada vez mais difícil".

"São os que não têm médico de família nem perspetiva de o vir a ter, são as desigualdades para utentes e também profissionais, são os que se perfilam de madrugada para ter acesso a uma consulta para o dia, são os que viram as suas consultas presenciais substituídas por um telefonema", enumerou.

Numa intervenção de 30 minutos, Jerónimo de Sousa abordou o Orçamento do Estado para 2022, aprovado na passada sexta-feira, considerando que as medidas nele contidas já dão sinais de como "vão ser os quatro anos" do Governo do PS.

"Vão ser anos de agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo e de favorecimento dos interesses e lucros dos grupos económicos e isso está bem patente, desde logo, quando se nega a dar resposta ao grave problema do aumento do custo de vida", sublinhou.

Salientando que o Governo "não quis nem quer enfrentar" a subida dos preços, o líder comunista considerou que o Executivo do PS está a empurrar "para cima das costas dos trabalhadores e do povo o arcar com todas as suas consequências negativas".