PSD “ligado à máquina” ou bem “vivo”. Que partido recebe o sucessor de Rio?

É um PSD dividido, e Miguel Seabra acredita que Montenegro foi um dos responsáveis pela “balcanização” e pela “perturbação” vividas nos últimos anos. “O Concelho Nacional que aconteceu no Porto ficou na nossa memória”, atira o líder da concelhia do Porto, e acrescenta que Moreira da Silva “nunca criou constrangimentos a qualquer tipo de liderança”.

O líder da concelhia do Porto refere que o partido está num “estado comatoso” depois de a derrota nas últimas legislativas, que deixou o PS com maioria absoluta. Miguel Seabra não esconde que o PSD está “cansado” das guerras internas e considera que estas diretas não “despertaram” o partido.

Na cidade Invicta, no edifício onde está sediado o PSD, é evidente que não é um dia normal. Há boletins de voto embalados e urnas por desdobrar. Cheira-se e sente-se o dia de diretas do PSD.

Independemente disso, Miguel Seabra espera que o perdedor, seja lá quem ele for, “não faça o mesmo que ele fez aos outros no passado”. Dar tréguas é um dos passos fundamentais para evitar que a opinião pública fique com a ideia que o PSD está “fraturado”.

O dirigente social-democrata não quer que os militantes passem “cheques em branco”, mas afirma que o debate de ideias deve ser feito “dentro de portas”.

Partido “bastante vivo” que “tem de se focar em combater o PS”

Alinhar as tropas, unificar o exército e ser oposição, é assim que Henrique Sim Sim defende que o partido deve proceder a partir deste domingo.

O líder da concelhia de Évora recebe a Renascença na sede alentejana. Os azulejos são verdes, mas as setas do PSD inscritas numa placa mostram que é o edifício certo. Numa mesa disposta à frente de um quadro de Sá Carneiro, assume que vai voltar a apoiar Montenegro.