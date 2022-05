PSD: Jorge Moreira da Silva reconhece vitória de Montenegro

Ainda segundo o "site" oficial do PSD, pelas 21:00, as únicas estruturas já fechadas eram Vila Real, com 80% para Montenegro, e a Região Autónoma da Madeira, onde Luís Montenegro conseguiu 87% (o seu mandatário nacional é o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e teve também o apoio do seu antecessor, Alberto João Jardim).

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva disputam hoje a presidência do partido em eleições diretas em que podiam votar mais de 44 mil militantes.

Quando estavam apuradas 158 das 317 secções, Luís Montenegro tinha 74,11% e Jorge Moreira da Silva apenas 25,89% dos votos, de acordo com o "site" que disponibiliza os resultados das eleições diretas do PSD em tempo real.

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro está confortavelmente à frente do opositor Jorge Moreira da Silva, conseguindo 74% dos votos quando estão apurados os resultados de cerca de metade das secções.

Entre as grandes concelhias, o antigo líder parlamentar venceu em todas as que já fecharam oficialmente: Vila Nova de Gaia (69%), Vila Verde (88%), Cascais (74%), Maia (69%), Vila Nova de Famalicão (77%) e Braga (65%).

A manter-se esta tendência, é provável que se registe nestas diretas a maior diferença de sempre entre o primeiro e o segundo candidato.

Até agora, esta tinha sido alcançada nas diretas de 2010, disputadas entre Passos Coelho, Paulo Rangel, José Pedro Aguiar-Branco e Castanheira Barros: a diferença entre o primeiro e segundo candidatos foi de quase 27 pontos percentuais, com o antigo primeiro-ministro a recolher mais de 61% dos votos e o eurodeputado 34,4%.

Pelo contrário, a vitória de Rui Rio sobre o eurodeputado Paulo Rangel, em 27 de novembro do ano passado, foi a mais curta de sempre em eleições diretas no PSD: apenas 1.746 votos separaram os dois candidatos, ainda menos do que a distância entre Rio e Montenegro em 2020 (2.071).

De acordo com o "site" do PSD, o universo eleitoral para as 11.ª eleições diretas do partido rondava os 44.300 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar e escolher o 19.º presidente do partido. .