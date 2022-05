Moreira da Silva para Montenegro. "O seu êxito, será o nosso êxito"

No discurso de derrota, este sábado, o ex-ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva disse que já ligou a Luís Montenegro e fez “votos para que tenha êxito: o seu êxito, será o nosso êxito”.

"Daremos todas as condições para que o doutor Luís Montenegro lidere com a sua moção", disse. Mas resslava "tendo eu um plano para Portugal, não me peçam para abdicar dele".

"Não me peçam para andicar da minha liberdade", avisou.

Neste discurso, não deixou de lado a hipótese de poder voltar a candidatar-se. "Acabei de perder uma eleição, não me está a pedir que diga o que faça daqui a dois anos, quatro ou dez", declarou.

À segunda foi de vez, Luís Montenegro é o novo líder do PSD. Neste sábado, venceu as eleições diretas do partido batendo Jorge Moreira da Silva. Será o 19º presidente dos sociais-democratas.