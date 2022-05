À segunda foi de vez, Luís Montenegro é o novo líder do PSD. Neste sábado, venceu as eleições diretas do partido batendo Jorge Moreira da Silva. Será o 19º presidente dos sociais-democratas.

O ex-líder parlamentar de Passos Coelho sucede a Rui Rio, tendo vencido com um resultado muito confortável.. Faltam apurar poucas mesas de voto.

Montenegro venceu em várias distritais como Porto, Aveiro, Braga, Bragança, Setúbal, Guarda, Faro, Lisboa, Madeira.

Jorge Moreira da Silva perdeu inclusive na terra em que nasceu, Famalicão.

O presidente do Conselho Nacional de Jurisdição, Paulo Colaço, anunciou Luís Montenegro como novo presidente do PSD.

Paulo Colaço avançou que todo o processo eleitoral “decorreu com muita normalidade” e que houve apenas uma queixa da secção de imigração.

Dos 44.622 militantes inscritos, votaram 29.227 militantes, o que coloca "para já" a abstenção nos 35%, valor "substancialmente mais elevada do que nas últimas directas"



Depois de ter perdido com Rui Rio da primeira vez que se candidatou pela primeira vez, esta foi a segunda tentativa de Montenegro para chegar à liderança do partido. Jorge Moreira da Silva concorreu pela primeira vez.

Há diretas no PSD, desde 2006, sendo que Pedro Passos Coelho teve o melhor resultado de sempre com 95 % em 2016.

O pior foi o de Manuela Ferreira Leite com 37,9%, em 2008. Rui Rio na última eleição teve 52,4%.