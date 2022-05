Jerónimo de Sousa lamenta que “rolo compressor” tenha garantido aprovação do Orçamento

"Foi para satisfazer a gula do grande capital e calar os avisos e as pressões vindas da União Europeia que o Governo, ontem [sexta-feira] mesmo, fez votar o seu Orçamento do Estado”, afirmou Jerónimo de Sousa, durante a sessão de encerramento da XII Assembleia da Organização Regional de Viseu do PCP.



Por garantir ficou “a resolução dos problemas nacionais”, considerou o dirigente comunista, lamentando que tenha sido rejeitada “a quase totalidade das quase 340 propostas” que o PCP apresentou.

“Propostas que respondiam a muitos dos problemas, mas que o PS não quis agora resolver, como não queria em outubro”, criticou.

No seu entender, “ao adiar a sua resolução, o Governo contribuiu para o agravamento de todos os problemas” e foi por isso que o PCP votou contra o OE2022.

“Votámos pelas opções que ele contém, mas particularmente por aquilo que lá falta. Votámos contra porque é um orçamento que recusa o aumento dos salários, optando pelos lucros dos grupos económicos”, justificou.