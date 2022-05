Marcelo promulga decreto-lei que altera orgânicas do Estado no âmbito do PRR

O Presidente da República promulgou na quinta-feira à noite um decreto do Governo que altera orgânicas de diversos serviços e organismos do Estado no âmbito da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet perto da meia-noite, lê-se que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "promulgou o diploma do Governo que altera orgânicas de diversos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado no âmbito da execução do PRR".

O Governo aprovou este decreto-lei há uma semana, sem detalhar as alterações orgânicas em causa nem os serviços e organismos abrangidos.

No comunicado da reunião do Conselho de Ministros de 19 de maio refere-se apenas que foi aprovado, "em leitura final, o decreto-lei que altera orgânicas de diversos serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado, com vista a responder aos desafios vindouros, nomeadamente, e em especial, os que resultam da execução do PRR".