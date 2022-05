Está aprovado o Orçamento do Estado para 2022.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PS e recebeu os votos contra de quase todos os deputados do PSD, a bandaca do Chega, da Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda e com a abstenção do PAN, Livre e três deputados do PSD eleitos pela Madeira: Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Patrícia Dantas.

O documento deve agora entrar em vigor em julho.

Enquanto os deputados faziam as últimas intervenções e debates, no exterior centenas de pessoas pediam o aumento de salários, numa ação organizada pela CGTP.



No seu discurso, a secretária-geral da confederação sindical, Isabel Camarinha, defendeu que "os trabalhadores não podem continuar a perder" num cenário de inflação e de perda de poder de compra.

Segundo a dirigente sindical, esta concentração foi o início de "uma grande ação de luta nacional", que irá "engrossar com a luta a desenvolver durante todos os dias do mês de junho".

A votação da proposta do Governo realizou-se no Parlamento depois de quatro dias de votações e debate na especialidade. Ao longo dessas cotações, o número de propostas de alteração aprovadas ficou aquém de 10% das cerca de 1500 submetidas.

Da totalidade das propostas de alteração apresentadas, com maioria de deputados, o PS viu viabilizadas todas as medidas, seguindo-se o PAN como o partido com o maior número (39), como um reforço de 40 milhões para a pobreza energética, seguido pelo Livre (12), que viu viabilizada uma proposta alterada ao programa 3C.

Os ex-parceiros do Governo na geringonça, Bloco de Esquerda e PCP, tiveram menos propostas aprovadas do que o principal partido da oposição, com os bloquistas a terem ‘luz verde’ em duas propostas e os comunistas apenas em uma.

Já o PSD viu serem viabilizadas apenas três propostas e os deputados sociais-democratas eleitos pelo círculo da Madeira quatro medidas.

A Iniciativa Liberal aprovou quatro propostas, enquanto o Chega foi o único partido com assento parlamentar sem nenhuma medida viabilizada.