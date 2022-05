Partido Socialista garante que vai aprovar propostas da oposição

No dia em que arrancam as votações na especialidade do OE 2022, o PS garante que irá aprovar propostas das oposições.

A garantia foi deixada pela voz da deputada socialista Jamila Madeira que, no entanto, deixa o aviso que se mantém as regras das contas certas.

“Podemos desde já dizer que aprovaremos propostas deste amplo espectro político e, com isso acreditamos ajudar, acreditamos continuar a ajudar a reforçar a voz deste orçamento, sem nunca, mas sem nunca pôr em causa a estabilidade orçamental, nem pôr em causa o princípio das boas contas públicas, das contas certas”, avisou.

Na resposta, o deputado do PSD Duarte Pacheco acusou o Governo de manter uma estratégia de insensibilidade social e de cometer uma injustiça atroz contra funcionários públicos e privados.

“O Governo demonstra uma insensibilidade completa com o sofrimento das portuguesas e dos portugueses.”

O deputado social-democrata critica o aumento dos “funcionários públicos em menos de 1%, menos de 1%,” e diz que “se houver alguns privados que possam ter mais sensibilidade social que o Governo e resolvam aumentar, e dar um aumento extraordinário aos seus colaboradores, o Governo resolve não atualizar os escalões de IRS para que esse aumento seja absorvido pelos cofres do doutor Medina e fiquem no do Estado”.

“Isto é inqualificável”, caracterizou o deputado.

O debate na especialidade do OE 2022 prossegue ao longo de toda a semana. A votação final global está marcada para dia 27 de maio, sexta-feira.