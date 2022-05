Portugal vai dar apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia

O primeiro-ministro, António Costa, assinou este sábado um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões euros à Ucrânia.

No encontro com o homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, Portugal anunciou que irá responder ao pedido do governo ucraniano. Fica assim formalizada a assinatura de um Acordo de Cooperação Financeira.

"Formalizámos este importante compromisso através da assinatura de um acordo de cooperação financeira", referiu o primeiro-ministro.

Portugal volta a ter um embaixador presente em Kiev. A representação diplomática nunca esteve de portas fechadas durante a guerra, mas foi reduzida ao mínimo.

Durante estes quase três meses, o embaixador esteve em Varsóvia na Polónia.

António Costa entregou ainda a condecoração atribuída pelo PR Marcelo Rebelo de Sousa ao funcionário diplomático André Putilovski pelo apoio prestado na retirada de portugueses e luso ucranianos da Ucrânia.