PAN entrega projeto de lei de despenalização da eutanásia

O PAN acaba de entregar no Parlamento o projeto de lei de despenalização da eutanásia. Tal como nos diplomas do Bloco de Esquerda e do PS, a deputada única Inês Sousa Real não inclui no texto entregue esta sexta-feira o conceito de "doença fatal".

A inclusão deste conceito era uma exigência do Presidente da República nos fundamentos que apresentou no ano passado para vetar a lei e devolvê-la aos deputados.

Durante a tarde desta sexta-feira, o Chega deverá avançar com uma iniciativa legislativa com o objetivo de convocar um referendo sobre esta matéria.



O líder do partido André Ventura convocou os jornalistas para declarações após uma visita às instalações da Federação Portuguesa pela Vida.

O debate no parlamento sobre a despenalização da morte medicamente assistida está marcado para 9 de junho a pedido do PS.