Chega quer referendo à eutanásia e desafia Marcelo

O Chega entregou esta sexta-feira na Assembleia da República um projeto que defende a realização de um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida.

O anúncio foi feito por André Ventura, depois de uma reunião, em Lisboa, com a Federação Portuguesa pela Vida, onde disse esperar “que haja um consenso em conferencia de lideres, entre os principais partidos, para que se aceite um referendo”, e que este, “possa ser feito no mais curto espaço de tempo possível”.

Caso a iniciativa do seu partido seja chumbada, Ventura apela a que “o Presidente da República (PR) vete politicamente o diploma e apele à realização de um referendo, visto ser um tema de grande clivagem ética e social”.

O líder do Chega vai mais longe e desafia o Presidente a pronunciar-se e, em ultimo caso, optar de novo por um veto político ao diploma que for aprovado pelo Parlamento.

“Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui a possibilidade de fazer alguma magistratura de pedagogia e de influência que, no fundo, é dizer, sejamos contra ou a favor, e a posição dele é conhecida, mas aqui não é uma questão de opiniões, é devolver a palavra aos portugueses, e o que esperamos é algum acolhimento de Belém em relação a esta matéria”, concretizou.

Na anterior legislatura, a despenalização, em determinadas condições, da morte medicamente assistida contou com o apoio de uma maioria alargada dos parlamentares, contudo, viria a embater no Tribunal Constitucional, depois de um pedido de fiscalização do Presidente da República e, mais tarde, o veto político.

“Compreendendo que o contexto politico, neste momento, é especifico e que o texto já foi para trás por razões jurídicas, que o PR se possa sentir, de alguma forma, constrangido agora, depois de ter feito, por questões técnico-jurídicas, um veto politico”, referiu, ainda.