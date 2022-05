Costa acusa Putin de expulsar diplomatas portugueses "sem motivo”

“O único facto relevante é que dez diplomatas russos, que desempenhavam funções incompatíveis com o seu estatuto diplomático, nós expulsámos em devido tempo e hoje a Rússia entendeu que devia retaliar sem motivo”, declarou o primeiro-ministro.

De visita à Roménia, António Costa reagiu à notícia de que as autoridades de Moscovo expulsaram cinco diplomatas portugueses em retaliação contra uma medida idêntica de Portugal.

O chefe do Governo considera que, apesar dos últimos acontecimentos, é preciso continuar a manter canais diplomáticos abertos com a Rússia.

“Nós temos que manter os canais diplomáticos abertos. Eles estão abertos. Não cortámos relações com a Rússia, a Rússia não cortou relações com Portugal. Agora, os canais diplomáticos devem desenvolver-se através de diplomatas e é por isso que nós procedemos à expulsão atempada de dez pessoas que estavam colocadas em Portugal com esse estatuto, mas que não exerciam essas funções”, declarou António Costa.

A Rússia anunciou nesta quinta-feira a expulsão de cinco diplomatas portugueses do país. A notícia é confirmada à Renascença por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A embaixadora portuguesa foi chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa nesta quinta-feira de manhã, “tendo sido informada da expulsão de cinco funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias”, indica a nota enviada à redação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros repudia a decisão de Moscovo, “que não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação”.

“Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo atividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas”, acrescenta ainda o comunicado.