Montenegro atira culpas a Moreira da Silva. "Eu adoro debates"

O candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, disse esta quarta-feira que nunca recusou debates com Jorge Moreira da Silva e que a inviabilização destes se deve ao facto do seu adversário ter testado positivo à Covid-19.

Na sessão de apresentação dos mandatários distritais, em Lisboa, Montenegro detalhou que existiam dois debates pré-agendados, um na televisão esta que não se pode realizar, e outro na próxima semana, na rádio, que “só não se realiza” porque Moreira da Silva, que o acusou de recusar debates, “não pôde confirmar” a disponibilidade.

“Fomos confrontados com a notícia de que [Jorge Moreira da Silva] tinha testado positivo e fizemos o exercício normal, que foi partir do princípio que esta semana não haveria essa disponibilidade. E é só por isso que não vai haver debates. Não é um drama, muito menos para nós. Se há característica que me podem imputar é que eu adoro debates. Tenho centenas de debates realizados. Nunca recusei debates”, disse Montenegro.

Montenegro criticou ainda o adversário à liderança do PSD por centrar a candidatura nestas questões e apresentar poucas ideias: “Não tenho retido muita coisa do outro lado e estamos num processo eleitoral que tem duas candidaturas. É que é muito bonito dizer que se tem ideias, mas depois, a tal biodiversidade política não chega a materializar-se”, disse.

Durante meia hora, o ex-vice líder parlamentar dos sociais-democratas apresentou algumas das suas soluções para os problemas do país, definindo como prioridade as “famílias e pensionistas que não têm meios para pagar as suas despesas diárias”.

Entre os mandatários de Montenegro para as diretas do PSD que se realizam a 28 de maio estão o presidente da distrital de Lisboa, ngelo Pereira, Pedro Duarte no Porto, o líder da distrital de Braga, Paulo Cunha, António Nogueira Leite em Aveiro, José Mendes Bota em Faro, António Couto dos Santos em Viana do Castelo e o ex-deputado José Cesário como mandatário para as comunidades.