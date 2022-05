Costa na Ucrânia. "O Presidente da República anunciou, está anunciado"

“O Presidente da República anunciou, está anunciado. Se o anunciou fez seguramente bem, e é ele que determina o tempo da sua própria palavra. O Governo não condiciona a palavra do Presidente da República”, disse Costa que visita em Bucareste, na Roménia, a força nacional destacada no âmbito da operação da NATO naquele país.

“A política interna e externa é conduzida pelo Governo, devendo manter permanentemente informado o Presidente da República. Obviamente que o senhor Presidente da República sabe o que o Governo faz e pensa, e quando o faz”, explicou.

Marcelo disse ser uma “coincidência feliz” que o chefe de Governo português estará na Ucrânia, enquanto ele próprio irá estar em Timor-Leste para celebrar 20 anos de um “país em paz, democrático, livre e com uma democracia de sucesso”.

Na viagem ao leste da Europa, o primeiro-ministro depois da Roménia, segue para a Polónia e depois Ucrânia.



Questionado sobre se chegará a Kiev na sexta-feira ou no sábado, Costa foi lacónico. “Quando lá chegar”. O líder do Governo disse ainda que a ida à Ucrânia responde a um convite feito pelo “colega ucraniano”.

A visita do primeiro-ministro a Kiev tinha sido anunciada no início do mês, a 4 de maio, após reunião por videoconferência entre Costa e o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal. "O primeiro-ministro convidou-me a visitar a Ucrânia em data a acertar, convite que aceitei. Incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky", disse na altura, indicando que a data da visita seria divulgada “em momento oportuno”.

No entanto, a visita ainda não faz parte da agenda oficial do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro contextualizou a ida à Roménia com o momento que a Europa vive e “onde é mais do que nunca importante afirmar a unidade da NATO e a capacidade que tem de assegurar a sua defesa coletiva, num momento em que a Rússia tem uma atitude belicista de violação total do direito internacional”.