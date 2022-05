"Enorme desilusão". Jorge Moreira da Silva lamenta indisponibilidade de Luís Montenegro para debates

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva manifestou esta terça-feira “enorme desilusão e até tristeza” com a posição do adversário interno Luís Montenegro de recusar debates a dois por falta de agenda, apelando a que reconsidere.

“Lamentando esta postura de escusa de Luís Montenegro, mantenho-me totalmente disponível para com ele debater as ideias de cada um e as nossas visões sobre a liderança do PSD e o futuro de Portugal. Assim Luís Montenegro reconsidere a sua posição, pois nunca é tarde para se fazer o que é correto”, refere o antigo vice-presidente do PSD, num comunicado enviado à imprensa.

Moreira da Silva detalha que aceitou convites “formulados há quase quatro semanas” de vários órgãos de comunicação social para frente a frente com Montenegro no âmbito da campanha interna que antecede as eleições diretas de 28 de maio.

O candidato salienta que “seriam debates democraticamente óbvios e debates essenciais”, uma vez que “nenhum dos candidatos está no exercício da presidência do partido” e defendendo que “o perfil dos candidatos é muito distinto” e “as moções estratégicas apresentadas por cada um deles são muito diferentes, nas opções que assumem e nos caminhos que preconizam para o país e para o PSD”.

“É, pois, com enorme desilusão e até tristeza que recebi a notícia de que Luís Montenegro (que não havia ainda respondido àqueles convites da comunicação social, nem aos contactos da minha candidatura para acertar os pormenores da concretização desses convites) veio recusar quaisquer debates comigo, com a conhecida desculpa da ‘falta de agenda’”, aponta.