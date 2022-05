PSD. Moreira da Silva testa positivo à covid-19

"A formalização da minha candidatura será feita hoje, pelas 18:00, na sede nacional do PSD pelo coordenador de candidatura, Miguel Goulão, e pelo diretor de campanha, Carlos Eduardo Reis", informa ainda o candidato, que promete para breve mais informações sobre as alterações de agenda da sua campanha.

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva informou hoje que testou positivo à covid-19 no domingo, pelo que terá de interromper a participação presencial nos eventos de campanha nos próximos dias.

"Este imprevisto não me vai desviar da vontade de agregar cada vez mais militantes na reconquista do Direito ao Futuro", assegura, citando o lema da sua candidatura.

Em comunicado, a candidatura informa que Jorge Moreira da Silva "tem realizado testes regulares por forma a garantir a segurança de todos".

"Na medida do possível a agenda de Jorge Moreira da Silva irá manter-se, privilegiando as ferramentas digitais nos contactos com os militantes, tudo fazendo para que estes possam ser esclarecidos neste importante processo de decisão interna", refere o texto, acrescentando que o candidato "voltará à sua agenda presencial assim que tiver a respetiva autorização da Direção Geral de Saúde". .

As candidaturas à liderança do PSD têm de ser subscritas por um mínimo de 1.500 assinaturas, e acompanhadas de uma proposta de estratégia global e de um orçamento de campanha.

A candidatura informa que "a moção será tornada pública no site oficial da campanha depois da mesma ser recebida pelos serviços administrativos do PSD".

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 28 de maio e são candidatos anunciados à sucessão de Rui Rio o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva.