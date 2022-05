Jorge Moreira da Silva quer unir o PSD para vencer todas as eleições até 2026. Na moção de estratégia com que se apresenta aos militantes, o candidato à liderança do PSD aponta as regionais da Madeira em 2023, com maioria absoluta, e depois as europeias “onde temos de assumir de forma clara o objetivo de vencer” escreve Moreira da Silva.



O antigo ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho quer também preparar o partido para os atos eleitorais que vão ter lugar entre 2024 e 2026, as regionais nos Açores, onde “o PSD deve ambicionar uma maioria absoluta” aponta Moreira da Silva. Nesta altura, o PSD tem um governo de coligação com o CDS e o PPM e acordos de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal.

Quanto às autárquicas, Moreira da Silva entende que o PSD tem de voltar a afirmar-se como o maior partido do poder local. Por último, as legislativas de 2026, mas que o partido deve começar desde já a preparar, numa discussão com militantes e cidadãos em geral, “uma nova geração de politicas públicas e reformas estruturais capazes de colocar Portugal, em 2030, no topo dos indicadores e rankings de Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Humano e de Bem-estar Social e acima da média europeia do PIB per capita” escreve Moreira da Silva na moção de estratégia que acompanha a candidatura à liderança do PSD.

Quanto ao posicionamento do partido, Moreira da Silva Volta a dizer que “na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas”, uma indireta a Luis Montenegro, adversário nesta corrida à liderança do PSD, que já disse que o partido deve ser a casa mãe das tendências não socialistas.

No texto, Jorge Moreira da Silva, lembra que está na vida política há 30 anos, liderou reformas e entregou resultados e que nas várias funções públicas que exerceu nunca lhe faltou coragem para tomar decisões difíceis e até impopulares.

Nesta moção define algumas dessas reformas que quer para o país a começar por uma alteração ao modelo de desenvolvimento, porque o atual não é sustentável. A modernização do estado, na área social, na área económica.

No capítulo do sistema de segurança nacional, Jorge Moreira da Silva, que considera errada a precipitação de extinguir o SEF, defende a resolução dos problemas que afetam as Forças Armadas e os serviços de segurança e para tal é necessário aumentar a despesa pública nestas duas áreas. O candidato à liderança do PSD quer ainda uma maior qualificação dos funcionários públicos, quer através da formação e do recrutamento de novos quadros.