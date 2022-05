Costa vai alterar Lei dos Metadados sem revisão constitucional

O primeiro-ministro, António Costa, rejeita uma revisão constitucional para alterar a Lei dos Metadados, nomeadamente as normas chumbadas pelo Tribunal Constitucional, e vai avançar com uma alteração legislativa no próximo mês.

O Governo vai avançar com a “rápida elaboração de um novo dispositivo legal que respeite os limites da decisão do Tribunal Constitucional e da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia”, declarou António Costa.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, para analisar o chumbo da Lei dos Metadados, que coloca em causa milhares de decisões e processos judiciais.