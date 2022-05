​Carlos Carreiras. "PSD tira um santinho do andor e põe lá outro, mas não muda nada"

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, considera que o PSD está "ainda mais" irrelevante e teme que, com a eleição do futuro líder, tudo fique na mesma, porque o sistema "é o mesmo e a solução que vamos encontrar é igual à do passado". Em entrevista à Renascença, o autarca social-democrata defende uma estratégia diferente para o partido que considera estar "em risco de desaparecer".

Carlos Carreiras tem dificuldade em escolher entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva e confessa que não decidiu em quem vai votar nas eleições diretas de 28 de maio. O ex-vice-presidente de Passos Coelho garante que não quer entrar em listas para o Conselho Nacional do PSD, justificando que tem "outras preocupações". Seis meses depois o PSD volta a escolher um novo líder. Na altura disse à Renascença que o partido se tinha tornado irrelevante. E agora? Considero que estamos ainda mais irrelevantes e espero que essa situação se inverta a partir do momento em que sejam eleitos o novo presidente do partido e todos os novos órgãos nacionais. Temo é que isso não venha a acontecer. Como assim? Eu gosto de estudar e há a história que nos ajuda a perceber, sei que a história nem sempre se repete. Mas, por exemplo, há cem anos o mundo passou por uma pandemia e duas guerras mundiais, depois disso, tudo foi diferente. Agora estamos a ter uma pandemia e uma guerra mundial, mas com contornos diferentes. E o espectro partidário também se alterou na altura. E acredita que é isso que vai também acontecer? Sim, e já temos sinais evidentes. Por exemplo, em França e Itália, para falar de países do sul da Europa. Alguém imaginaria que o Partido Socialista em França desaparecesse ou que o Partido da Democracia Cristã italiano desaparecesse? O que é certo é que desapareceram e surgiram novas forças políticas e creio que o PSD está já nesse processo, em risco de desaparecer.

Não acredita que nenhum destes dois candidatos, Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, possam dar a volta a esse cenário? Eu, por um lado, acho que há uma grande generosidade, quer de um quer do outro, e uma grande disponibilidade, porque, naturalmente, sabem que a situação não é, de todo, fácil. Eu conheço bem os dois, trabalhei com eles, nomeadamente na Comissão Política de Pedro Passos Coelho. O que eu não acredito é no sistema que é o mesmo e a solução que vamos encontrar é igual à do passado. E há alternativas? Eu defendi uma solução completamente diferente. Primeiro, não está escrito em lado nenhum que o presidente do PSD tenha que ser o candidato a primeiro-ministro. Segundo, o PSD tem um problema que é de reativação do próprio partido e, portanto, o foco deve ser no próprio partido. Defendia que devia haver aqui um esforço genuíno de união do partido para ir buscar os melhores e não estarmos aqui a fazer uma segmentação sobre quem é que foi da fação A e ou da fação B. Tentou, dentro do partido, levar esta sua ideia por diante? Sim, cheguei a fazer alguns contatos, mas percebi que isso não era possível. O PSD parece como uma procissão, que sai do adro e depois vão mudando de santinho em cima dos andores. O PSD tem andado a fazer, nos últimos tempos, é tirar um santinho do andor põe lá outro santinho, mas não muda rigorosamente nada. E o que é preciso? Em primeiro lugar, organização e uma redefinição de estratégia do partido que se afastou, nos últimos anos, dos principais temas. Por exemplo, não se percebe que neste momento a grande preocupação do PSD seja uma revisão constitucional. Quer dizer, não é propriamente aquilo que os portugueses identificam como um fator determinante para o desenvolvimento do país. O PSD foi prejudicado por uma liderança autocrática e isso teve consequências também na própria militância. Dos cerca de 86 mil militantes, apenas 44 mil têm as quotas em dia e podem votar nas próximas diretas. Mas este número voltou a descer em comparação com as eleições de outubro. O desencanto dos militantes é visível? É uma tendência, que já não é de agora. E mesmo esses 40 e tal mil que podiam votar nem todos o fazem.



Dos dois candidatos à liderança do partido, qual é que tem o melhor perfil para o PSD nesta altura? Essa é a minha dificuldade, porque encontro ativos e passivos num e noutro, defeitos e qualidades que me levam a não ter a garantia que são as pessoas certas para uma solução que o PSD precisava neste momento. Mas também reconheço que é muito difícil reunir numa pessoa todas as condições necessárias. Ainda não decidiu em quem vai votar? Ainda não. Vou estar atento ao que cada um propõe e que apoios têm porque isso mostra a tendência que querem seguir, e depois logo decido em quem vou votar. Mas a duas semanas das diretas ainda não consegue escolher? A campanha já anda pelo país. Já tive alguns sinais positivos e negativos, quer de um, quer de outro. Mas já transmiti aos dois que estou completamente disponível para ajudar, depois das eleições, mas para lugares não executivos. Se entenderem que a minha opinião ou conselho seja útil estou disponível… Está disponível para integrar uma lista ao Conselho Nacional? Não, de todo, tenho outras preocupações. Agora cada vez mais digo que Cascais é realmente o meu partido.