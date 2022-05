Ordem dos Advogados volta a dar parecer negativo a projeto da eutanásia

Chamada pelo Parlamento a emitir parecer em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda que prevê a despenalização da prática da eutanásia, a Ordem dos Advogados respondeu ao pedido dos deputados 16 dias depois e deu a mesma resposta que já tinha dado em 2020: é inconstitucional.

Os bloquistas foram os primeiros a entregar o projeto de lei no Parlamento nesta sessão legislativa - cumprindo, de resto, uma promessa eleitoral - e a resposta do Conselho Geral da Ordem dos Advogados surgiu com data de 6 de maio e com novo parecer negativo. Num texto assinado por Tiago Oliveira Silva lê-se que "a Ordem dos Advogados não mudou de opinião, e como tal não encontra justificação para a necessidade de alterar o referido parecer, para o qual remete a fundamentação". O vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados remete, assim, para o parecer negativo produzido em 2020, também a pedido do Parlamento e relativo ao projecto de lei de então da Iniciativa Liberal. Nesse texto lê-se que "a vida sendo inviolável constitui um direito irrenunciável e, portanto, indisponível, bem como os demais direitos de personalidade previstos na lei". E ainda mais incisivo, o parecer da Ordem diz que "tal salto de pensamento configuraria uma alteração estruturante no quadro dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que consideramos não ser admissível, nem tão pouco arriscável, tal seria o perigo que encerraria abrir uma tal 'caixa de Pandora'. Os Advogados consideram, por isso, que "a despenalização da morte assistida ofende, de forma flagrante, a Constituição da República Portuguesa", referindo mesmo que acompanha a posição do constitucionalista Jorge Miranda.

PS ainda não entregou projeto de lei no Parlamento Há dez dias que o PS apresentou em conferência de imprensa o seu próprio projeto de lei que prevê a despenalização da prática da eutanásia, diploma que deixa cair o conceito de "doença fatal", mas até agora o texto não deu entrada nos serviços da Assembleia da República. A Renascença consultou o sítio da internet do Parlamento e até esta sexta-feira o PS não tinha entregue o projeto de lei que apresentou a 3 de maio na sala de conferências de imprensa da Assembleia da República e que contou com o próprio líder parlamentar Eurico Brilhante Dias e a deputada e membro do Secretariado Nacional do partido Isabel Moreira.

O projeto de lei do PS aproxima-se agora do do Bloco de Esquerda - o diploma que agora teve parecer negativo da Ordem dos Advogados -, sendo que um dirigente socialista já admitiu à Renascença que não tem "a menor dúvida" que o Presidente da República irá enviar o diploma para fiscalização do Tribunal Constitucional.