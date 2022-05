Jorge Moreira da Silva confiante na vitória para liderar o PSD

"Estou mesmo muito confiante, porque noto que, com apenas duas semanas de campanha, existem niveis de adesão, de participação e de empatia, muito significativos", disse o ex-ministro social-democrata no final de uma sessão de campanha, em Faro.

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva manifestou-se hoje "muito confiante" na vitória nas eleições no dia 28, dada a recetividade que tem sentido durante a capanha pelo país.

O candidato a líder do PSD Jorge Moreira da Silva (...)

Questionado sobre os indicadores que apontam Luís Montenegro em melhor posição para vencer as diretas no partido, Jorge Moreira da Silva disse que "os únicos indicadores que conhece "são eventualmente de dirigentes distritais".

"Estas eleições são eleições em que cada militante tem um voto e eu tenho para mim os verdadeiros indicadores que são as salas cheias, um número de voluntários jovens que já ultrapassou as três centenas e que participam nesta campanha de uma forma abnegada, e noto uma curiosidade crescente sobre as minhas propostas", notou.

Na intervenção perante dezenas de militantes, entre os quais autarcas e deputados algarvios, o candidato disse acreditar que tem talento efeutar a renovação eu o partido necessita".

Jorge Moreira da Silva adiantou que deixou "a posição confortável que tinha em Paris, porque não se perdoaria a falhar esta convocatória para dar um novo rumo ao partido".

"Vim aqui para arriscar, não ia deitar tudo para trás se viesse apenas tirar o "ticket" para entrar no campeonato da notoriedade", referiu.

Para o candidato, o PSD "precisa de se atualizar", apontando a mudança como necessária: "É uma palavra pesada, mas a mudança é mesmo necessária, tem de ser profunda".

"O PSD é hoje um partido sem programa certo, sem linhas programáticas e isso tem de mudar", sublinhou o candidato, acrescentando que o partido "não é um cube de amigos".