Diálogo com o Chega? Montenegro "não será cúmplice da perpetuação do PS no poder"

Ainda faltam quatro anos para as eleições legislativas e daqui a dois anos há novas diretas no PSD, mas Luís Montenegro apresenta-se aos militantes com o objetivo de preparar desde já o partido para vencer as eleições de 2026. Montenegro deixa claro que a missão do partido é “liderar a alternativa política ao Socialismo e ao PS” e que não vai distrair-se com “discussões estéreis a propósito de um imaginário e extemporâneo diálogo com partidos como o Chega”.

Luís Montenegro deixa, no entanto, essa possibilidade em aberto, dizendo que consigo na liderança “o PSD não se vai descaraterizar, mas também não será cúmplice da perpetuação do PS no poder” escreve em destaque na moção de estratégia global.

No documento, o antigo líder da bancada parlamentar propõe a criação do Movimento Acreditar, que segue o modelo dos Estados Gerais com personalidades independentes, e que tem como missão elaborar o programa eleitoral nos próximos dois anos.