“Não contem comigo” para “censurar” a tourada, diz ministro da Cultura

“Tendo em conta que este tema suscita sentimentos muito diversos, no território desde logo, acho que essa disposição não deve ser alterada”, reforçou Adão e Silva, que sucede a Graça Fonseca no Palácio da Ajuda.

Em resposta ao deputado Rui Paulo Sousa, que questionou sobre a alteração da taxa de IVA cobrada no preço dos bilhetes para espetáculos tauromáquicos, Pedro Adão e Silva lembrou que “não há neste momento um desejo dominante de proibir as touradas” e explicou que “também não há a ideia de que as touradas devam ser subvencionadas, ou apoiadas de alguma forma fiscal”.

Na discussão do Orçamento do Estado, Pedro Adão e (...)

A questão polémica voltou a ser levantada pela deputada Inês Sousa Real do PAN – que não entra na Praça de Touros do Campo Pequeno, como lembrou – que defendeu a sua conversão para que os portugueses ali possam entrar.

Não tivesse o Orçamento do Estado para 2022 sido c(...)

Depois das intervenções do PAN e do Chega, Pedro Adão e Silva subiu de tom.

“Não contem comigo para censurar aquilo que são as práticas culturais e os gostos dos outros”, disse o ministro sobre as touradas. Embora reconheça que, “felizmente, há espaço” para as posições do PAN e do Chega, Adão e Silva lembrou que “depois, no meio, há os portugueses, mesmo aqueles que são a larga maioria que não vai a corrida de touros”.

“Não lhes passa pela cabeça impedir os outros de ir a corrida de touros”, destacou. “Há concelhos onde as pessoas veem nisso um aspeto fundamental da sua identidade, outros onde não, portanto devemos viver com respeito e absoluta tolerância em que relação a isso”, rematou o ministro, que repetiu a expressão “absoluta tolerância” como a sua “resposta aos proselitismos e autocensura e censura dos outros”.