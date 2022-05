Ministro da Cultura defende posição “tímida e recuada” do Estado em relação aos media

Já no período de perguntas, o ministro da Cultura foi questionado pelo deputado do partido Chega Rui Paulo Sousa sobre a não transmissão de espetáculos de touradas na televisão pública e sobre a aplicação de 20% de IVA nos bilhetes dos espetáculos .

Nesta manhã de quarta-feira, na apresentação do Orçamento do Estado para o setor, Pedro Adão e Silva defendeu que “o Estado deteve ter uma posição tímida e recuada” no que toca à comunicação social e pediu que “não contem” com ele “para grande ativismo no setor”, postura que não considera “benéfica para nenhuma das partes”.

Questionado também pelo Chega sobre a situação financeira da agência Lusa, o ministro da Cultura referiu que a agência noticiosa teve um reforço de 2% no Orçamento e sublinhou que as “situações de precariedade” dos trabalhadores na Lusa estão “resolvidas”.

Considerando que “é um exercício que não inclui outros esforços”, Adão e Silva lembrou que o programa de orçamento da Cultura inclui “despesas de outros ministérios” e deu como exemplos o caso do ministério dos Negócios Estrangeiros, com o investimento no Instituto Camões e o Ministério da Educação, com o ensino artístico.

“Não considerando o orçamento da RTP, embora ele esteja na ala da Cultura, temos obrigação de ser ambiciosos”, sublinhou o titular da pasta. Pedro Adão e Silva explicou aos deputados que, hoje, no que toca à despesa discricionária do Estado na Cultura, o valor percentual está em 1,9% e que é preciso manter o ritmo de investimento para chegar em 2026 a 2,5%.

“A Cultura não é um apêndice, não é meramente decorativa, nem aquilo que se trata à margem dos assuntos sérios”, considerou o ministro. “É vital”, defendeu o governante no hemiciclo aos deputados na audição na comissão de Orçamento e Finanças.

Três metas

No Parlamento, o novo titular da pasta estabeleceu três metas para a Cultura: institucionalizar, modernizar e democratizar.

Foi neste âmbito que Pedro Adão e Silva reforçou o anúncio de um novo “Museu de Arte Moderna” e se comprometeu com “alterações no modelo de gestão para os museus” e com “a preparação de um novo Estatuto do Mecenato que não se limite a discutir benefícios fiscais”.

Janela do Convento de Cristo vai ter cara lavada

A emblemática Janela do Capítulo do Convento de Cristo, em Tomar, vai ser recuperada. Questionada pelos parlamentares do partido Chega, a antiga diretora adjunta da Direção-Geral do Património Cultural explicou que está inscrita verba no documento para o restauro daquele símbolo do manuelino.

Na comissão no âmbito do Orçamento, Isabel Cordeiro referiu que aquele organismo tem, neste ano, alocado ao convento Património Mundial da UNESCO 1,1 milhões de euros do orçamento do Ministério da Cultura.

Além da intervenção na janela, a responsável explicou que estão previstas obras nas coberturas do monumento. Segundo Isabel Cordeiro, no Convento de Cristo estão ainda previstas intervenções que são abrangidas pelas verbas vindas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que destinará 105 milhões de euros para a "requalificação e conservação de 46 museus, monumentos e palácios nacionais".

A antiga diretora adjunta da Direção-Geral do Património Cultural apontou também que haverá “intervenções no pátio e nos claustros” do Convento de Cristo e acrescentou que haverá “uma intervenção mais abrangente” para poder “abrir ao público o Castelo integrado no complexo” de Tomar, que na opinião da governante é “um dos castelos mais importantes diretamente ligados à identidade do país”.