Refugiados ucranianos. ​PSD decide terça-feira que posição vai tomar na câmara de Setúbal

Questionado sobre a sua posição nesta matéria, Rui Rio recusou dar opinião. “Eu tenho uma posição, mas vou ouvir o que dizem os protagonistas mais diretos em Setúbal e no fim teremos uma posição conjunta” respondeu o líder do PSD.

O presidente do PSD considera que o caso do acolhimento da câmara de Setúbal aos refugiados ucranianos tem uma dimensão nacional e, por isso, decidiu levar o tema à reunião da Comissão Politica Nacional desta terça-feira: “Vamos ouvir as pessoas do PSD mais diretamente envolvidas para avaliar as diversas posições e decidir o que o PSD em termos nacionais deve dizer” revelou aos jornalistas Rui Rio, no Palácio de Belém, depois de uma audiência com o Presidente da República.

O vereador social-democrata em Setúbal está a ser pressionado pela concelhia local do partido a renunciar ao mandato, mas quer aguardar "para ver o que é que o PS e o PSD vão fazer". A renunciar "têm que ser as duas listas completas, não são só aqueles que lá estão, são também aqueles que se candidataram", alertou Fernando Negrão na Renascença.

À saída da audiência com o presidente da república, o líder do PSD foi questionado sobre a proposta da criação de uma comissão de inquérito lançada por Luis Montenegro, mas recusou dar opinião por se tratar de uma ideia de um candidato à liderança do PSD. Rui Rio garante, no entanto, que se as audições que já estão agendadas na assembleia da república não forem esclarecedoras então o primeiro-ministro deve ir a plenário dar explicações. “Se assim não for acabará com uma sessão no plenário ouvindo o primeiro-ministro, desde que o PS que tem maioria absoluta permita que assim seja” concluiu Rui Rio.

O PS votou contra os requerimentos para ouvir no Parlamento a Embaixadora da Ucrânia, da secretária-geral do Sistema de Informações da República e do diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O semanário Expresso noticiou no passado dia 29 de abril que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.