PS recusa críticas da oposição e promete "esforço de esclarecimento" no caso dos refugiados

O Partido Socialista recusa as críticas dos partidos da oposição por causa do chumbo do PS que inviabilizou a audição do autarca de Setúbal e da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

O presidente do PS, Carlos César, garante que os esclarecimentos vão ser dados ainda esta semana na Assembleia da República.

"O PS aprovou um conjunto de cerca de uma dezena de audições", sobre este tema, "entre os quais, de resto, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que é, aliás, também dependente do primeiro-ministro", assinalou, defendendo que "é importante que este esforço de esclarecimento seja feito", disse o socialista após uma audiência, em Belém, com o Presidente da República.

O presidente do PS critica o autarca de Setúbal, André Martins, por ter colocado um russo no acolhimento de refugiados ucranianos e sugeriu que este tema está a ser instrumentalizado para "guerras internas" do PSD.

Carlos César diz ainda que este caso de Setúbal não mancha o acolhimento que o país está a fazer aos refugiados ucranianos.

À saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o Orçamento do Estado, o presidente do PS anunciou ainda que ainda esta semana o Governo vai reunir com o PAN e o Livre para negociar as propostas de alteração ao Orçamento.