Reposição dos pontos da carreira dos enfermeiros é prioridade até ao fim do ano

O secretário de Estado adjunto e da Saúde reafirmou, durante o encerramento do VI Congresso dos Enfermeiros, a reposição dos pontos da carreira dos enfermeiros como prioridade até ao fim do ano.



"A disponibilidade para valorizar as carreiras dos enfermeiros, nomeadamente através de uma reposição de pontos perdidos, é a mais urgente situação neste momento", começou por dizer, explicando que o Governo tem, neste momento "seis meses para executar um Orçamento do Estado", quando já poderia "estar a pensar num Orçamento do Estado para 2023". "O tempo de execução faz com que haja prioridades e esta questão da reposição dos pontos perdidos é, de facto, uma prioridade até ao final do ano", anunciou.

Lacerda Sales promete, também, reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

"O 23.º governo constitucional quer reforçar o Serviço Nacional de Saúde, valorizando os seus profissionais e defendendo, acima de tudo, os seus utentes, colocando o cidadão no centro do sistema", garante Lacerda Sales, um dos homenageados, a par com a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, com o prémio Valor e Excelência da Ordem dos Enfermeiros, na categoria de menção honrosa.

O VI Congresso dos Enfermeiros decorreu, este sábado, em Braga.