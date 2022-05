Morreu antiga dirigente da UGT e deputada socialista Elisa Damião

A antiga dirigente da União Geral de Trabalhadores (UGT) e deputada do PS Elisa Damião morreu neste sábado com 75 anos, disse à Lusa fonte do Conselho Económico e Social (CES).

Elisa Maria Ramos Damião foi deputada socialista entre a V e VI legislaturas, entre 1987 e 1999, tendo sido eleita pelos círculos eleitorais de Braga (V Legislatura), Leiria (VI) e Lisboa (VII).

No Parlamento, desempenhou ainda o cargo de secretária da mesa da Assembleia da República.



Antiga dirigente do PS e membro do Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Qualidade de Vida, Elisa Damião fez também parte da direção de José Manuel Torres Couto na UGT, na década de 1980.

Enquanto eurodeputada, entre 1999 e 2004, integrou a Comissão de Emprego e Assuntos Sociais e Delegação para as relações com o Canadá.

Assis fala em "sindicalista de exceção"

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, recordou a antiga dirigente da UGT Elisa Damião, que morreu hoje, como uma "sindicalista de exceção" que conciliava a firmeza pelas convicções com o "permanente respeito" pela democracia.

"A notícia da morte de Elisa Damião causou-me uma profunda tristeza. Elisa Damião era uma mulher de elevada estatura civíco-moral e ao longo da sua vida prestou inestimáveis serviços à democracia portuguesa", disse o socialista Francisco Assis, numa mensagem enviada à agência Lusa.

O antigo eurodeputado recorda Elisa Damião pela "retidão do caráter e a capacidade de conciliar a firmeza das suas convicções com uma atitude de permanente respeito democrático pelos seus adversários", apresentando à sua família as "sentidas condolências".

O presidente do CES descreve a antiga dirigente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e antiga deputada do PS como uma "sindicalista de exceção" e uma "deputada dotada de grande brilho" com quem teve "a honra de conviver".