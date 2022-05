Chega desafia PSD e IL para "conversações sobre alternativa" ao Governo PS

O Chega desafia o PSD e a Iniciativa Liberal (IL) para conversações sobre uma "alternativa ao PS e à extrema-esquerda".

A proposta de realização de uma conferência de direita foi anunciada esta sexta-feira, no Parlamento, por André Ventura.



André Ventura escreveu uma carta a convidar os candidatos a líder do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, e ao líder da IL, João Cotrim Figueiredo.

“Considero que chegou o momento de nos sentarmos de vez à mesa das negociações para que, respeitando as nossas diferenças, juntos possamos trilhar um caminho comum”, refere André Ventura.



O Chega pretende que as conversações tenham lugar após as eleições diretas no PSD, que têm lugar no final deste mês.

[em atualização]