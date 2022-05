​Ministra da Presidência não recebeu denúncias sobre refugiados ucranianos

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garante que não recebeu denúncias das associações ucranianas sobre recepção de russos a refugiados.



Em conferência de imprensa após o conselho de ministros, Mariana Vieira da Silva explica que o Governo foi agindo perante as notícias que, nomeadamente, a Renascença deu em março sobre esta matéria.

“Ainda antes do primeiro acolhimento houve logo a preocupação de agir no sentido dos temas que estão agora em discussão pública. Houve notícias públicas antes da tomada de posse deste novo Governo, desde logo na Rádio Renascença, houve trabalho em função dessas notícias e até resposta na altura face a essas notícias. Denúncias no sentido que pergunta, não, mas havendo notícias públicas houve naturalmente uma resposta do Governo como neste momento também existe”, garante a ministra da Presidência.

Mariana Vieira da Silva assegura que o executivo sempre atuou preventivamente sobre quem faz o acolhimento de refugiados.

“O Governo neste e noutros processos de acolhimento a refugiados sempre teve em conta a necessidade de se precaver sobre quem faz esse acolhimento e sempre atuou recorrendo aos órgãos que o Estado, que acompanham estes assuntos, para garantir que o acolhimento era feito da melhor maneira”, sublinha.