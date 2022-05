Deputado do PSD admite que partido pode avançar com proposta para Lei da Eutanásia

O deputado do PSD, Paulo Moniz, admite que o partido possa avançar com uma proposta de Lei da Eutanásia.

"Vamos avaliar. Posso garantir que o PSD terá sempre uma palavra nesta que é uma matéria central para todos os portugueses", afirmou, à Renascença, no programa Casa Comum desta quarta-feira.

Esta semana, o PS deixou cair a expressão "doença falta" do projeto de lei para a morte medicamente assistida.

Paulo Moniz prefere esperar até ter acesso ao documento integral, antes de avaliar a retirada desta expressão.

"É sempre perigoso com uma ou outra palavra descontextualizada podermos emitir uma opinião. O PSD irá, em consciência, fazer a sua avaliação", indicou o deputado social-democrata.

Também no Casa Comum desta quarta-feira, o o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, referiu que o partido está aberto a uma convergência e ajuste ao novo projeto lei que será apresentado "dentro do que é possível".