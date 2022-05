Caso dos refugiados ucranianos. IL vai chamar chefe de "secreta" ao Parlamento

A Iniciativa Liberal (IL) vai chamar ao Parlamento a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, para esclarecimentos sobre o caso dos refugiados ucranianos recebidos por associações pró-Putin.



O pedido foi avançado à Renascença pelo líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva.

"Gostaríamos de questionar o senhor primeiro-ministro sobre este tema, mas o primeiro-ministro não vem às comissões parlamentares no âmbito do Orçamento do Estado das tutelas que tem. Por isso, nós temos que ir ao serviço diretamente pelo primeiro-ministro, que é o SIRP, que foi quem recebeu esta carta”, refere o deputado da IL.

Rodrigo Saraiva vai perguntar o que fizeram os Serviços de Informações depois de “terem recebido esta carta, este apelo de ajuda e as denúncias da Associação de Ucranianos em Portugal”.

Nestas declarações à Renascença, o líder parlamentar da IL lamenta que “não tenha existido da parte de responsáveis nacionais e locais o mero bom senso de não colocarem pessoas de origem russa a receber pessoas de origem ucraniana - por mais sérias e honestas que sejam essas pessoas”.