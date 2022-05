Secretária de Estado da Igualdade e Migrações deixa Governo

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Sara Abrantes Guerreiro, deixa Governo em plena polémica em torno do acolhimento de refugiados ucranianos.

Sara Abrantes Guerreiro foi exonerada "a seu pedido" e para o seu lugar entra Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues.



"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-Ministro de exoneração, a seu pedido, de Sara Abrantes Guerreiro, como Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues", avança a Presidência da República, em comunicado.



A tomada de posse da nova secretária de Estado terá lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, esta segunda-feira, pelas 19h30.



Sara Abrantes Guerreiro é a primeira baixa no novo Governo liderado por António Costa, que tomou posse a 29 de março.



Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém após ser conhecida a notícia da demissão, o Presidente da República diz que a saída de Sara Guerreiro não está relacionada com a polémica do acolhimento de refugiados na Câmara de Setúbal.

"Infelizmente, foi uma questão pessoal de força maior", esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa.

A nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações é a deputada Isabel Rodrigues, que integra a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, a Comissão de Assuntos Europeus (como suplente) e a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Advogada de formação, Isabel Rodrigues foi presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares, deputada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, até agora, deputada à Assembleia da República.