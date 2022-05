Costa reúne-se com primeiro-ministro ucraniano na quarta-feira por videoconferência

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal, na quarta-feira, por videoconferência, tendo as conversações como temas centrais as relações bilaterais e a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete de António Costa, a reunião entre os dois primeiros-ministros decorrerá às 11h30 horas de Portugal continental.

De acordo com a mesma nota, na quinta-feira, o primeiro-ministro português participará, também por meios digitais, na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que terá lugar em Varsóvia.

“A iniciativa é coordenada pelos primeiros-ministros da Polónia e da Suécia, em parceria com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia”, refere-se.

No comunicado, adianta-se que a Conferência Internacional de Doadores “tem como objetivo angariar fundos para resposta à gravíssima situação humanitária, para o apoio aos refugiados e deslocados da guerra na Ucrânia e para responder aos apelos das Nações Unidas, Cruz Vermelha Internacional e outras organizações humanitárias que atuam no terreno”.

“A ONU estima que mais de 15 milhões de pessoas precisem de ajuda humanitária urgente, incluindo alimentos, assistência médica, proteção e abrigo”, acrescenta-se na nota do gabinete do primeiro-ministro.