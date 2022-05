1.º Maio: PCP promete que "fará tudo" na luta pela valorização dos trabalhadores

O secretário-geral do PCP saudou hoje o "impressionante 1.º de Maio" que se assinala por todo o país e assegurou que o partido "fará tudo" na luta pela valorização dos trabalhadores.

Em declarações aos jornalistas à passagem da manifestação do 1.º de Maio organizada pela CGTP, Jerónimo de Sousa considerou que as razões e objetivos desta marcha "têm grande atualidade e importância".

"Esta grande manifestação tem como objetivo a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a questão fundamental da valorização dos salários e pensões, dos profissionais de saúde, da escola pública e dos pequenos e médios empresários", destacou. .

Jerónimo de Sousa assegurou que "em relação a esses objetivos o PCP fará tudo para conseguir essa valorização que é devida aos trabalhadores".

O secretário-geral do PCP admitiu que será "difícil" introduzir muitas alterações no Orçamento do Estado já aprovado na generalidade e, questionado se essa luta poderá passar por mais manifestações na rua, respondeu afirmativamente.

"É evidente que a melhor resposta será a da luta dos trabalhadores, podem contar com solidariedade do PCP", disse.