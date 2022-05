1.º Maio: BE pede atualização de salários pela inflação e respeito pelos horários de trabalho

A coordenadora do BE colocou hoje a atualização dos salários pela inflação e o respeito pelos horários dos trabalhadores como as duas exigências que considera serem transversais a todos os trabalhadores.

Em declarações aos jornalistas na manifestação do 1º de Maio da CGTP, Catarina Martins foi questionado sobre o que considera ser mais "urgente e necessário", uma das palavras de ordem da marcha.

"Há duas exigências fundamentais que toda a gente que trabalha em Portugal sente. A primeira é que os salários sejam atualizados pela inflação, a inflação está a comer os salários, está a comer as pensões num país que já tem os salários mais baixos da Europa", lamentou.

A coordenadora do BE apontou ainda "uma segunda luta fundamental", a do tempo de trabalho.

"Em Portugal, generalizam-se as horas longas, o trabalho por turnos, o trabalho noturno, cada vez se trabalham mais horas por um salário tão pequeno", lamentou, defendendo ser necessário "respeitar quem trabalha, os seus horários e a sua saúde".