António Costa aponta acordo sobre salários para o outono

O primeiro-ministro, António Costa, indicou que o acordo de rendimentos e competitividade, em sede de Concertação Social, prometido nas legislativas de 2019, não será fechado em julho, como estava previsto e vais resvalar para o outono.

O líder do Executivo discursava no Congresso Nacional "Diálogos sobre a Pobreza", organizado pela EAPN Portugal, na Faculdade de Economia do Porto (FEP), quando apontou que o prazo teve de ser alterado devido à repetição das eleições do círculo da Europa.

"Este acordo absolutamente essencial para podermos estabilizar e mobilizar coletivamente para o objetivo que temos de prosseguir para melhorar a produtividade e competitividade das empresas e também de alinhar o esforço coletivo para aumentar o peso dos salários no conjunto da riqueza nacional", defendeu.