Luís Montenegro acusa PS de falta de coragem para reformar sistemas públicos

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro considera que o Partido Socialista (PS) não tem coragem para “reformar os sistemas públicos” do país, faltando capacidade para gerir melhor os recursos do Estado.

“As políticas socialistas normalmente, no início, provocam sempre uma sensação de que as coisas estão bem. Mas o Partido Socialista nunca tem coragem de reformar os sistemas públicos, de os tornar mais eficientes e de conseguir gerir melhor os recursos do Estado”, sustentou.

O ex-líder parlamentar da bancada social-democrata marcou presença, esta noite, num encontro com militantes que decorreu na cidade de Coimbra.

À entrada, Luís Montenegro sublinhou aos jornalistas que o PS não consegue acabar com a tentação de “meter a mão em tudo” e de “estar presente em todo o lado”, algo que acredita que ainda vai piorar, agora que tem “poder absoluto”.

“A administração pública está inundada de socialistas por todo o lado. Os ministros saem, um para o Banco de Portugal, outro para uma instituição universitária que foi financiada por ele próprio”, referiu.

No seu entender, este é “o poder do Partido Socialista”, que não traz esperança e não proporciona bem-estar às pessoas.

Por isso, Luís Montenegro evidenciou a necessidade de o PSD se afirmar enquanto oposição firme e exigente, capaz de vencer as próximas eleições legislativas.