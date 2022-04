Costa ataca PSD. "Austeridade? Só o peso na consciência de quem infligiu cortes que nenhuma família esquece"

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou esta quinta-feira, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que este documento tenha políticas de austeridade. E disse que as críticas do PSD resultam do passado, em que “infligiu cortes que nenhuma família esquece”.

Costa afirmou que “este é o plano que apresentamos aos portugueses e que estes escolheram em liberdade”. Agora, com maioria absoluta, diz que é “dever e ambição ainda maior” do Governo concretizá-lo.

E depois questionou de forma retórica, mas numa clara alusão às críticas que o PSD tem feito ao Orçamento do Estado para 2022. “Austeridade? Só o peso da consciência de quem infligiu ao povo português cortes que nenhuma família esquece poderá justificar o argumento de austeridade”, defendeu.

Antes tinha relembrado o rol de medidas do Orçamento que, na opinião do primeiro-ministro, são prova de que há uma subida de rendimentos: o aumento das pensões, o desdobramento dos escalões ou o apoio aos mais pobres com isenções no IRS.