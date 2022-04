Proposta "indecente" do Chega. CDS recusa sair da sede do Caldas

O CDS assegura que não vai sair da sede do partido em Lisboa. A garantia é do novo presidente, Nuno Melo, que numa mensagem exclui essa possibilidade.

A notícia surge depois de o Chega ter anunciado que pretende ficar com a sede do Caldas e prometer uma proposta muito acima do valor que o CDS paga para arrendar o edifício.

O partido liderado por André Ventura disse estar disposto a oferecer 7 milhões de euros para comprar a propriedade ou 5 mil euros para arrendar o espaço. O CDS paga atualmente entre 900 e mil euros de renda, disse à Renascença uma fonte da antiga direção do partido em março.

No entanto, à Renascença, o Patriarcado de Lisboa (proprietário do edifício) garante que até esta terça-feira ainda não tinha recebido nenhuma proposta formal do Chega.

O Patriarcado prometeu ainda um esclarecimento sobre este tema para a tarde desta quarta-feira.