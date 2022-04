"Porque é que fazem 100 vezes a mesma pergunta?" Jerónimo mantém posição face à invasão da Ucrânia

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, perguntou aos jornalistas "porque é que fazem 100 vezes a mesma pergunta", depois de ser questionado mais uma vez, sobre a posição do partido perante a guerra na Ucrânia e a recusa em classificar como "invasão" as ações da Rússia.

O líder comunista participou no tradicional desfile do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e voltou a reiterar que o PCP codena a "operação militar" da Rússia, mantendo o termo que é usado pelo Kremlin para definir a ofensiva militar em território ucraniano.

"Não é uma questão semântica", acrescentou.

Ainda aos jornalistas, Jerónimo de Sousa lamentou que o Governo "não dá respostas e soluções em matérias sensíveis como os salários, como a contratação coletiva, como as reformas e pensões".

"Isto pode levar à desvalorização dos salários conseguidos com o anterior Governo e os portugueses vão reagir, naturalmente, na defesa da valorização do seu salário e dos seus direitos", garantiu, aos jornalistas.