​Deputados do PCP arriscam falta injustificada na sessão solene com Zelensky

A opção dos seis deputados do PCP de se ausentarem da Sessão Solene no Parlamento em que participou esta quinta-feira o Presidente da Ucrânia vale a aplicação de uma falta a todos eles. E agora a bancada comunista terá de apresentar uma justificação. Ou, então, não apresenta justificação nenhuma e conta como falta injustificada. A questão é precisamente essa: como é que os comunistas vão (ou não) justificar a ausência?



O regimento da Assembleia da República prevê duas justificações para as faltas dos deputados: ou por motivos de doença ou trabalho partidário. O artigo 3º refere mesmo que a soma de cinco faltas injustificadas pode levar à perda do mandato de deputado.

No texto do regimento lê-se que a perda de mandato existe quando o deputado "não tome assento na Assembleia até à quarta reunião ou deixe de comparecer a quatro reuniões do Plenário por cada sessão legislativa, salvo motivo justificado".

Ora, os deputados comunistas podem sempre optar por ter uma falta injustificada e ninguém lhes pedirá contas por isso, sendo que esta Sessão Solene em que participou e interveio Volodimyr Zelensky conta como uma sessão única e o debate plenário sobre Defesa que decorreu logo a seguir com a presença da ministra Helena Carreiras conta como uma segunda sessão.

Por regra, os deputados têm cinco dias para justificar a falta numa sessão plenária e todos os cinco deputados terão de justificar a ausência na Sessão Solene ou, em alternativa, optar por nem sequer apresentar uma justificação, contando como uma falta injustificada.