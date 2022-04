Aplausos no Parlamento assinalam fim do uso da máscara

Quando se sentaram no plenário alguns deputados ainda tinham a máscara colocada, mas o presidente da Assembleia da República abriu os trabalhos dando conta que, tal como noutros espaços fechados, também no Parlamento acaba a obrigatoriedade do uso da máscara.

“Visto que, entretanto, foi revogada a norma que declarava a obrigatoriedade do uso da máscara nos espaços interiores, o uso da máscara deixa de ser também obrigatório neste plenário, assim como nos demais espaços da Assembleia da República”, lembrou Augusto Santos Silva.

E depois dos aplausos, a maioria dos deputados tirou a máscara na sala das sessões.

A partir desta sexta-feira, deixa de ser obrigatório o uso de máscara facial em espaços fechados, mas há exceções à medida saída do Conselho de Ministros de quinta-feira.

O Governo anunciou que deixa de ser obrigatório o uso de máscaras nas escolas e em espaços fechados, exceto em locais com "pessoas especialmente vulneráveis" e nos transportes públicos, incluindo táxis e similares.

As farmácias também fazem parte dos “estabelecimentos e serviços de saúde” em que o uso de máscara continua a ser obrigatório.

Marta Temido recordou, na quinta-feira, que a pandemia "não acabou" e admitiu que, sazonalmente, podem vir a ser tomadas novas medidas.

Noutra medida anunciada na quinta-feira, a apresentação do certificado digital Covid-19 ou um teste à covid-19 negativo vai deixar de ser necessário para entrar em lares e para visitar doentes nos hospitais.

As autoridades de saúde estão também a preparar a administração de uma nova dose de reforço da vacina contra a covid-19 antes do período de outono e inverno, segundo Marta Temido.